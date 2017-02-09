1860 Münih 3. Lig ekibi'ne yenildi!
Almanya Kupası 3. turunda Türk asıllı teknik adam İsmail Atalan'ın çalıştırdığı 3. Lig ekibi Sportfreunde Lotte, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı 1860 Münih'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Frimo Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 2. Lig takımı 1860 Münih'e karşı defansta hata yapmayan Sportfreunde Lotte, 28. dakikada Jaroslaw Linder ve 58. dakikada Kevin Freiberger'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
İsmail Atalan'ın başında bulunduğu mavi-beyazlı ekip, Werder Bremen ve Bayer Leverkusen'den sonra 1860 Münih engelini de aşarak Almanya Kupası'nda ismini çeyrek finale yazdırdı.
Öte yandan Almanya Kupası'nın diğer karşılaşmasında Schalke 04, deplasmanda Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Sandhausen takımını 4-1 mağlup ederek üst tura çıktı.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:02
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Toplam 30
Yorum
PASCAL OLAYI Beşiktaş P..Nouma'yı 7 ay futboldan men cezası aldıktan sonra gönderdi. Madem oynatamayacağım neden para ödeyeyim dedi. BJK,Tatlı su kurnazı
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 50
Yorum
3büyükler [BEŞİKTAŞ] [GALATASARAY] [TRABZONSPOR] DAN BAŞKA 3 BÜYÜK YOKTUR !!! KIAYANETE KADARDA BU BÖLE ARTIK !
- Gidenler uçuyor
Toplam 19
Yorum
UltraArslan Biz uçamayız.. Yaş ortalaması 33 olan Oyuncular var.. Sabri, Chedjou, Hakan Balta, De Jong, Podolski, Snejder bunlara uçamazsın .....
1860 Münih 3. Lig ekibi'ne yenildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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