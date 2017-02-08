Philipp Lahm da bırakıyor
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’in kaptanı Philipp Lahm, sezon sonunda kariyerini sonlandıracağını söyledi.
Bu kararını açıklamak için dün yapılan Bayern Münih'in icra kurulu toplantısını beklediğini belirten 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, futbolu bırakma sebeplerini daha önce de anlattığını ifade etti.
Her gün antrenmana çıktığını ve en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Lahm, bunu ancak sezon sonuna kadar yerine getirebileceğini, daha sonrası için artık yapamayacağını kaydetti.
Lahm, birkaç ay daha oynayacağına işaret ederek, bu dönemin kendisi için başarılı geçmesini ümit ettiğini kaydetti.
Bayern Münih'te spor direktörlük görevine başlayıp başlamayacağına ilişkin de Lahm, "Görüşmelerin ardından sezonun sonunda buna başlamanın doğru bir zamanla olmadığına karar verdim." şeklinde konuştu.
Bayern Münih formasıyla şimdiye kadar 501 karşılaşmaya çıkan Lahm, kırmızı-beyazlı takım ile 7 kez Almanya şampiyonu oldu, 6 kez de Almanya Kupasını kaldırdı.
113 kez Alman milli takımında oynayan Lahm, Bavyera ekibi ile 2013'te UEFA Şampiyonlar Ligi Kupasını, 2014'de de Alman Milli Takımı ile Dünya Kupasını kazandı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:03
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Toplam 2
Yorum
fairplay34 ne çok sakatlanıyor
- Van Persie'ye 6222 şoku
Toplam 18
Yorum
Edep Nauma buna benzer hareketi yaparken üzerinde forması yoktu ve direk tirbünlere karşı gol sevinci ile birlikte yaptı.Az tarafsız olun.
- 8 maç men yerine 5 bin TL!
Toplam 4
Yorum
daha nasıl üzülsün. uçan hollandalı dediğinizde inanmıyorduk. gerçekten uçuyormuş.
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