Almanya’da yeni kural
Almanya Kupası'nda dün oynanan Arminia Bielefeld - Astoria Walldorf karşılaşmasında ilk kez bir maçta 4 oyuncu değişikliği yapıldı.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) 2 ay önce uzatmalara giden karşılaşmalarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 4'e çıkarmıştı. Almanya Kupası 3. tur karşılaşmasında normal süresi golsüz tamamlanan Astoria Walldorf - Arminia Bielefeld karşılaşmasında uzatma dakikalarında ilk kez 4. oyuncu oyuna dahil oldu.
Almanya Kupası 3. turunda 2. Lig ekiplerinden Arminia Bielefeld ile 4. Lig takımı olan Astoria Wallford'un mücadele ettiği karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada uygulamadan ilk yararlanan Astoria Walldorf, 3 yeni oyuncuyu oyuna dahil ettikten sonra 117. dakikada Marcus Meyer'in yerine Benjamin Hofmann'ı alarak 4. oyuncu değişikliğini yapmış oldu. Arminia Bielefeld'de ise 120. dakikada Sebastian Schppan'ı oyundan çıkartıp Florian Harthertz'i oyuna dahil ederek 4. oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oldu.
Almanya Kupası 3. turunda 2. Lig ekiplerinden Arminia Bielefeld ile 4. Lig takımı olan Astoria Wallford'un mücadele ettiği karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada uygulamadan ilk yararlanan Astoria Walldorf, 3 yeni oyuncuyu oyuna dahil ettikten sonra 117. dakikada Marcus Meyer'in yerine Benjamin Hofmann'ı alarak 4. oyuncu değişikliğini yapmış oldu. Arminia Bielefeld'de ise 120. dakikada Sebastian Schppan'ı oyundan çıkartıp Florian Harthertz'i oyuna dahil ederek 4. oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oldu.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 8 maç men yerine 5 bin TL!
Toplam 8
Yorum
arsen l. Bir kişi çıkıp ta ,Tosiç'e tekme atan Van persie yerine, kafa bile vurmayıp kafasıyla ittiren Tosiç'e neden kırmızı demiyor.Bu nasıl Başkan
- Süper Cimbom
Toplam 2
Yorum
.... BELEŞ STAT MI DEDİNİZ. DAHA BÜYÜK KAPASİTELİ OLMALIYDI YETMEZ.
- 8 maç men yerine 5 bin TL!
Toplam 8
Yorum
arsen l. Tosiç kafa bile atmadı...Kırmızı kart neden ?Kafa kafaya herkes dalaşır ve hakemin gözü önünde oldu.V.Persie kendini yere attığı için sarı k
Almanya’da yeni kural haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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