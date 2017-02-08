 1860 Münih 3. Lig ekibi'ne yenildi! – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    3. Lig ekibi'ne yenildi!

    1860 Münih 3. Lig ekibi'ne yenildi!

    Almanya Kupası 3. turunda Türk asıllı teknik adam İsmail Atalan'ın çalıştırdığı 3. Lig ekibi , Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü 'nın takımı 'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Frimo Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 2. Lig takımı 'e karşı defansta hata yapmayan , 28. dakikada Jaroslaw Linder ve 58. dakikada Kevin Freiberger'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    İsmail Atalan'ın başında bulunduğu mavi-beyazlı ekip, Werder Bremen ve Bayer Leverkusen'den sonra 1860 Münih engelini de aşarak Almanya Kupası'nda ismini çeyrek finale yazdırdı.

    Öte yandan Almanya Kupası'nın diğer karşılaşmasında Schalke 04, deplasmanda Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Sandhausen takımını 4-1 mağlup ederek üst tura çıktı.

    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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