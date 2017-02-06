CAS'tan suçlamalara yanıt geldi
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Genel Sekreteri Matthieu Reeb, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men edilmesi kararının kasıtlı bir şekilde ara transfer döneminin sona ermesinin ardından açıklandığına ilişkin suçlamaları reddetti.
Bayer Leverkusen Kulübünün, CAS'ın söz konusu kararı kasıtlı bir şekilde ara transfer döneminin bitmesinin ardından açıkladığı yönündeki suçlamasının doğru olmadığını ifade eden Reeb, Bayer Leverkusen'in davanın tarafı olmadığından CAS tarafından da bilgilendirilmediğini kaydetti.
Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade, kararın ara transfer dönemi bittikten sonra açıklanmasını "iki yüzlülük" olarak nitelemişti.
FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan Çalhanoğlu'na futboldan 4 ay men cezası verilmişti. CAS ise 2 Şubat'ta milli futbolcuya FIFA tarafından verilen cezayı onamıştı.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:59
- Kuralar yarın çekilecek
Toplam 3
Yorum
ramazan kadıköyde maçta lens yaptıgı faulde atılmadı maç berabere bitti ama adalet varya adalet ergeç dogruyu bulur
- 'Beşiktaş geç olabilir!'
Toplam 11
Yorum
rasheed riekering teknik direktör değil....
- Tosic 'e üç koldan ceza yolda
Toplam 33
Yorum
eheuhu fener olmazsa bu ligde, lig mi olacağını sanıyorsun. açlıktan nefesi kokar bütün takımların. fenerin sayesine ekmek yiyonuz
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