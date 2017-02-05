Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay futboldan men cezasının çok ağır bir karar olduğunu söyledi.

Völler, Alman basınına yaptığı açıklamada, birçok Türk kulübünün geçmişte futbolcularla yaptıkları sözleşmelerin şartlarını yerine getirmediğini savundu.

Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun cezasının diğer örneklere göre orantısız olduğunu söyleyen Völler, "Acı bir durum. Hakan çok ağır cezalandırıldı." diye konuştu.

Hakan'ın cezalı olduğu süreçte maaş alması ve takımla birlikte antrenmanlara çıkması konularında belirsizliğin devam ettiğini kaydeden Rudi Völler, "Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık. Her şey henüz çok yeni." değerlendirmesinde bulundu.

Bayer Lerkusen'in Sloven oyuncusu Kevin Kampl ise Çalhanoğlu'na verilen cezanın takımdaki herkesi çok etkilediğini belirterek, "Hakan, sahada olduğu kadar dışarıda da arkadaşım. Çok olumlu bir karakteri var." şeklinde konuştu.

Kampl, Bayer Leverkusen'in dün akşam Hamburg'a deplasmanda 1-0 kaybettiği karşılaşmada, gol atması halinde destek olmak amacıyla formasının altına Hakan'ınkini giydiğini de söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Roger Schmidt ise verilen cezanın anlamsız olduğuna değinerek, "Hakan çok formda. Elbette sahada eksikliğini hissediyoruz. Bu durum, adil ve makul değil ancak bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.