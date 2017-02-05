Bayern de puan kaybeder!
Bundesliga'nın 19. haftasında Bayern Münih evinde Schalke ile 1-1 berabere kaldı ve 7 maç sonra puan kaybetti.
Maçta goller ilk yarıda geldi. 9. dakikada Robert Lewandowski Bayern'i 1-0 öne geçirdi. Bu gole Schalke'nin cevabı ise 13. dakikada Naldo ile geldi.
Karşılaşmanın 2. yarısında takımlar karşılıklı gol fırsatları yakalasada sonuç değişmedi ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçlar Ancelotti'nin öğrencileri 7 maç sonra puan kaybı yaşamış olurken Bayern 46 puanla zirvedeki yerini korudu. Schalke ise 22 puanla 11. sırada kaldı.
Karşılaşmada Philipp Lahm, Bayern Münih forması ile 500. resmi maçına çıktı. Lahm bu 500 maçta hiç kırmızı kart görmedi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:52
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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