Bayern de puan kaybeder!

Maçta goller ilk yarıda geldi. 9. dakikada Robert Lewandowski Bayern'i 1-0 öne geçirdi. Bu gole Schalke'nin cevabı ise 13. dakikada Naldo ile geldi.

Karşılaşmanın 2. yarısında takımlar karşılıklı gol fırsatları yakalasada sonuç değişmedi ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçlar Ancelotti'nin öğrencileri 7 maç sonra puan kaybı yaşamış olurken Bayern 46 puanla zirvedeki yerini korudu. Schalke ise 22 puanla 11. sırada kaldı.



Karşılaşmada Philipp Lahm, Bayern Münih forması ile 500. resmi maçına çıktı. Lahm bu 500 maçta hiç kırmızı kart görmedi.