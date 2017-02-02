Hamit Altıntop ilk antrenmanına çıktı
Sürpriz bir şekilde transferin son gününde Galatasaray'dan Bundesliga'nın yeni ekibi SV Darmstadt 98'e transfer olan Hamit Altıntop, yeni takımıyla dün ilk antrenmanına çıktı.
Kicker, SV Darmstadt 98 Teknik Direktörü Torsten Frings'in, "Tecrübeli bir oyuncu olan Hamit'in, bizim için verdiği karardan dolayı çok sevinçliyiz" açıklamasına yer verdi.
Hamit Altıntop'un ise şu ifadeleri kullanıldı;
"Takım olarak iyi bir duruma geleceğiz ve herkes SV Darmstadt 98 için zor bir takım diyecek. Daha alınabilecek 48 puan var ortada. Stadımız, benim daha önce forma giydiğim kulüplerin statları gibi modern değil fakat bu benim için olumsuz bir durum da değil. Takım olarak iyi olur ve taraftar da arkamızda olursa, gelecekte daha iyi yerlerde oluruz."
Hamit'in, "Sakatlığım nedeniyle Galatasaray takımına ve taraftarına istediğim katkıyı sağlayamadım, aramızdaki bağ zedelendi, ama son altı aydır da normal şekilde antrenmanlarımı yaptım ve son iki ay içinde de dört maçta forma giydim. Ben özellikle son dönemde hazır olmadığım için değil, hocanın kararı başka olduğu için fazla forma şansı bulamadım. Hoca başka düşünürse, o zaman başka yol aranması gerekiyor ve ben de bunu yaptım" şeklinde konuştuğu belirtildi.
Hamit Altıntop, "SV Darmstadt 98'e transferim çok hızlı gelişti, altı ay önce böyle bir şey aklıma bile gelmezdi. Yeniden Bundesliga'da oynayacak olmamdan dolayı da sevinçliyim" dediği belirtildi.
Öte yandan 34 yaşındaki Hamit Altıntop, yeni takımında 34 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:09
- "Ben yanlış yaptım demiyor"
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Tufan ayvalık Ahmet bey aziz başkan spor kulübü başkanı futbolda kötü olabalir bu süreç her takımda oluyor geçer sporda amiral gemisi fb avrupa ve dünyad
- ''Ortamı germeyin''
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1905 Kibire düşen hakettiğini bulur, ağzına geleni konuşmak yöneticiye yakışmaz. Nafizoğlu doğrusunu söylemiş.
- "Ben yanlış yaptım demiyor"
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BEŞİKTAŞLI 3 BÜYÜK KULÜP ALTYAPISINDAKİ CEVHERLERDEN KADRO KURUP BAŞARIYI YAKALAYINCA HERŞEY DÜZELECEK. BÜTÇELERİNDE DÜZELMESİ BUNA BAĞLI. UYANIN ARTIK
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