 Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    'na 4 ay men cezası

    Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası

    FIFA, 'na futboldan 4 ay men cezası verdi.

    Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu 'na verilen 4 ay futboldan men cezasını onadı.

    CAS'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında uzun süredir devam eden yargı sürecinin sonuçlandığı belirtildi.

    Alınan kararla, Hakan Çalhanoğlu'na FIFA tarafından daha önce verilen futboldan 4 ay men cezası onanırken, milli futbolcunun Trabzonspor'a 100 bin avro ödeyeceği de bildirildi.

    Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nun özel bir protokole imza atarak bordo-mavili kulüpte oynayacağını beyan etmesine ve 100 bin avro almasına rağmen şartları yerine getirmeyerek Alman ekibi Karlsruher ile anlaştığı iddiasıyla 2013 yılında FIFA'ya başvurmuştu.

    FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan'a futboldan 4 ay men cezası verilmişti. Karara iki taraf da itiraz ederek CAS'a başvurmuştu. CAS, dava sonuçlanana kadar Hakan'a verilen söz konusu men cezasını geçici olarak durdurmuştu.

    Hakan Çalhanoğlu, cezalı olacağı 4 aylık süreçte milli takım formasını da giyemeyecek.

    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:07
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