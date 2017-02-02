Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
FIFA, Hakan Çalhanoğlu'na futboldan 4 ay men cezası verdi.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay futboldan men cezasını onadı.
CAS'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında uzun süredir devam eden yargı sürecinin sonuçlandığı belirtildi.
Alınan kararla, Hakan Çalhanoğlu'na FIFA tarafından daha önce verilen futboldan 4 ay men cezası onanırken, milli futbolcunun Trabzonspor'a 100 bin avro ödeyeceği de bildirildi.
Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nun özel bir protokole imza atarak bordo-mavili kulüpte oynayacağını beyan etmesine ve 100 bin avro almasına rağmen şartları yerine getirmeyerek Alman ekibi Karlsruher ile anlaştığı iddiasıyla 2013 yılında FIFA'ya başvurmuştu.
FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan'a futboldan 4 ay men cezası verilmişti. Karara iki taraf da itiraz ederek CAS'a başvurmuştu. CAS, dava sonuçlanana kadar Hakan'a verilen söz konusu men cezasını geçici olarak durdurmuştu.
Hakan Çalhanoğlu, cezalı olacağı 4 aylık süreçte milli takım formasını da giyemeyecek.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:07
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
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Yorum
mg TRABZONSPOR BÜYÜK VE PROFESYONEL KLÜPTÜR. PROFESYONEL VE DÜRÜST OLMAYAN BEDELİNİ BEN ÖDERİMİ PEŞİNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR. ŞEKİL A DA GÖRÜLDÜ
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
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Yorum
Tarafsız Ahlaksız sporcu olmaz.tuttuğunuz takıma yapsaydı bu davranışı tepkiniz aynı olurmuydu?milli takımda böyle üçkağıtçı futbolcu istemiyoruz
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 41
Yorum
Burhan Hak aramanın suç olduğu tek yer Türkiye belliki. Kulüp hakkını aramayacakta ne yapacak. Hak nedir oturun düşünün. Ondan sonra toplum bozuldu
Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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