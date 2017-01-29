Mainz'den sürpriz transfer: Bojan Krkic!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Mainz 05, İngiltere'nin Stoke City takımından İspanyol forvet oyuncusu Bojan Krkic'i kiraladı.
Ülkesinde Barcelona'nın altyapısından yetişen Krkic, İtalya'da Roma ve Milan, Hollanda'da Ajax'ta görev yaptıktan sonra 2014'te Stoke City'ye imza atmıştı.
Bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı Stoke City'de 12 maça çıkan Bojan Krkic, 4 gol attı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:57
- Quaresma bize gelmek istedi
Toplam 33
Yorum
masalcı dede yav he he gece yatmadan önce dinleyin uykunuz çabuk gelir aziz dededen masallar 20 yıldır koltuk başarısı bundan kanan çok tabi eee me mee e
- Quaresma bize gelmek istedi
Toplam 33
Yorum
Zx1903 Hayatın yalan senin.
- Akhisar en farklı mağlubiyetini aldı
Toplam 1
Yorum
t4532 Akhisarın boş bir tarafına gelmiş talihsiz gün, üzülmek gereksiz. 59 yan paslık Semih-Sabri topçuluğundan çıkamayan Galatasarayın şansı yok.
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