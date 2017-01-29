 Mainz'den sürpriz transfer: Bojan Krkic! – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Mainz'den sürpriz transfer: Bojan Krkic!

    Mainz'den sürpriz transfer: Bojan Krkic!

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Mainz 05, İngiltere'nin Stoke City takımından İspanyol forvet oyuncusu Bojan Krkic'i kiraladı.

    Mainz 05 Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Krkic'in sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

    Ülkesinde Barcelona'nın altyapısından yetişen Krkic, İtalya'da Roma ve Milan, Hollanda'da Ajax'ta görev yaptıktan sonra 2014'te Stoke City'ye imza atmıştı.

    Bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı Stoke City'de 12 maça çıkan Bojan Krkic, 4 gol attı.

    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:57
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