 Mönchengladbach'tan mucize geri dönüş – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Mönchengladbach'tan mucize geri dönüş

    Mönchengladbach'tan mucize geri dönüş

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 18. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-2 yendi.

    Borussia Mönchengladbach, 2-0 geriye düştüğü maçta Bayer Leverkusen'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının attığı ilk golün asistini yaptı

    BayArena'da oynanan ve Türk kökenli Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta Bayer Leverkusen ilk yarıyı 31. dakikada Jonathan Tah ve 34. dakikada Chicharito'nun attığı golle 2-0 önde tamamladı. Milli futbolu Hakan Çalhanoğlu, Tah'ın kaydettiği golde asist yaptı.

    İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 52. ve 58. dakikalarda Lars Stindl'in fileleri havalandırmasıyla skorda 2-2'lik beraberliği sağladı.

    Konuk ekip, 71. dakikada Raffael ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Borussia Mönchengladbach, bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.

    Bayer Leverkusen'de görev yapan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak, 90 dakika oyunda kaldı.

    Bu sonuçla Borussia Mönchengladbach puanını 20'ye çıkardı. Bayer Leverkusen ise 24 puanda kaldı.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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