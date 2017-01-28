Mönchengladbach'tan mucize geri dönüş
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 18. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-2 yendi.
BayArena'da oynanan ve Türk kökenli Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta Bayer Leverkusen ilk yarıyı 31. dakikada Jonathan Tah ve 34. dakikada Chicharito'nun attığı golle 2-0 önde tamamladı. Milli futbolu Hakan Çalhanoğlu, Tah'ın kaydettiği golde asist yaptı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 52. ve 58. dakikalarda Lars Stindl'in fileleri havalandırmasıyla skorda 2-2'lik beraberliği sağladı.
Konuk ekip, 71. dakikada Raffael ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Borussia Mönchengladbach, bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.
Bayer Leverkusen'de görev yapan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak, 90 dakika oyunda kaldı.
Bu sonuçla Borussia Mönchengladbach puanını 20'ye çıkardı. Bayer Leverkusen ise 24 puanda kaldı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:26
- Arena'da gol yağmuru!
Toplam 17
Yorum
öğretici onun için bjk 11 , fb 9 , GS ise sadece 2 penaltı kazandı . 2 uydurma penaltıyla 2-1 kazandığı maçlar var bjkın ve fbnin !
- Arena'da gol yağmuru!
Toplam 17
Yorum
UA FEDERASYON GALATASARAY FARKLI KAZANDI CÜNEYT ÇAKIRI BİR MAÇ DAHA VERDE GALATASARAY YARIŞ DIŞI KALSIN.CÜNEYT İŞİ BİLİYOR.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 27
Yorum
öğretici sarı lacivert ve daha ağırlıklı olarak siyah beyaz . federasyon başkanını duymadınmı 5 fbli 5 te bjklı var diye GS lı ise sadece 1 !
Mönchengladbach'tan mucize geri dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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