Leipzig unvan söktü

Leipzig'e 3 puanı getiren golleri 38. dakikada Timo Werner ile 77. dakikada Marcel Sabitzer attı. Hoffenheim'ın tek golü ise 18. dakikada Nadiem Amiri'den geldi.

Bu sonuçla Leipzig, puanını 42'ye çıkardı. Bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşayan Hoffenheim ise 31 puanda kaldı.