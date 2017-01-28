Leipzig unvan söktü
Avrupa'nın önde gelen liglerinde (Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya) mağlubiyeti bulunmayan tek takım konumundaki Hoffenheim, Bundesliga'nın 18. haftasında konuk olduğu Leipzig'e 2-1 yenilerek bu unvanını kaybetti.
Leipzig'e 3 puanı getiren golleri 38. dakikada Timo Werner ile 77. dakikada Marcel Sabitzer attı. Hoffenheim'ın tek golü ise 18. dakikada Nadiem Amiri'den geldi.
Bu sonuçla Leipzig, puanını 42'ye çıkardı. Bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşayan Hoffenheim ise 31 puanda kaldı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:08
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Toplam 14
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Emo Sen F.B'li Teknik adamı içine sokarsan, olacağı budur,değil para kazanmak he zaman olduğu gibi yine bedavaya getirip kazığı atacaklar...
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Toplam 17
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Koray Ey fb liler askerimi seversin askerden kacanimi. Dürüst olan mi sahte rapor alan mi.ihtihar edersin karar verin aa
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Aziz 1 Miilyon üye parasını hortumladımmı fenerde işim bitmişdir. Doğrumu samet doğru başkanım
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