 Leipzig unvan söktü – Fotomaç – 28 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    unvan söktü

    Leipzig unvan söktü

    Avrupa'nın önde gelen liglerinde (Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya) mağlubiyeti bulunmayan tek takım konumundaki , 'nın 18. haftasında konuk olduğu 'e 2-1 yenilerek bu unvanını kaybetti.

    'e 3 puanı getiren golleri 38. dakikada Timo Werner ile 77. dakikada Marcel Sabitzer attı. 'ın tek golü ise 18. dakikada Nadiem Amiri'den geldi.

    Bu sonuçla Leipzig, puanını 42'ye çıkardı. Bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşayan Hoffenheim ise 31 puanda kaldı.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Leipzig unvan söktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.