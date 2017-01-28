Halil Altıntop, Yunus Mallı'yı üzdü

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Halil Altıntop ve 69. dakikada Dominik Kohr kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 4. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı'nın asistiyle Mario Gomez attı.

Wolfsburg'un devre arasında Mainz 05'ten kadrosuna kattığı Yunus Mallı, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 2'nci resmi maçında ilk asistini yaptı. Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği lig şampiyonluğuna, attığı 26 golle katkı veren 31 yaşındaki Gomez, Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da 6'ncı kez fileleri havalandırdı.

Bundesliga'da 3 maç sonra sahadan mağlup ayrılan Wolfsburg, 19 puanda kaldı. Ligdeki 5. galibiyetini elde eden Augsburg ise puanını 21'e yükseltti.