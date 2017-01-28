 Halil Altıntop, Yunus Mallı'yı üzdü – Fotomaç – 28 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , 'yı üzdü

    Halil Altıntop, Yunus Mallı'yı üzdü

    'nın 18. hafta karşılaşmasında , sahasında 'a 2-1 mağlup oldu.

    'da oynanan karşılaşmada 'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada ve 69. dakikada Dominik Kohr kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 4. dakikada milli futbolcu 'nın asistiyle attı.

    'un devre arasında Mainz 05'ten kadrosuna kattığı Yunus Mallı, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 2'nci resmi maçında ilk asistini yaptı. Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği lig şampiyonluğuna, attığı 26 golle katkı veren 31 yaşındaki Gomez, Wolfsburg formasıyla 'da 6'ncı kez fileleri havalandırdı.

    Bundesliga'da 3 maç sonra sahadan mağlup ayrılan Wolfsburg, 19 puanda kaldı. Ligdeki 5. galibiyetini elde eden Augsburg ise puanını 21'e yükseltti.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Halil Altıntop, Yunus Mallı'yı üzdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.