Halil Altıntop, Yunus Mallı'yı üzdü
Bundesliga'nın 18. hafta karşılaşmasında Wolfsburg, sahasında Augsburg'a 2-1 mağlup oldu.
Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Halil Altıntop ve 69. dakikada Dominik Kohr kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 4. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı'nın asistiyle Mario Gomez attı.
Wolfsburg'un devre arasında Mainz 05'ten kadrosuna kattığı Yunus Mallı, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 2'nci resmi maçında ilk asistini yaptı. Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği lig şampiyonluğuna, attığı 26 golle katkı veren 31 yaşındaki Gomez, Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da 6'ncı kez fileleri havalandırdı.
Bundesliga'da 3 maç sonra sahadan mağlup ayrılan Wolfsburg, 19 puanda kaldı. Ligdeki 5. galibiyetini elde eden Augsburg ise puanını 21'e yükseltti.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:07
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Toplam 14
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Emo Sen F.B'li Teknik adamı içine sokarsan, olacağı budur,değil para kazanmak he zaman olduğu gibi yine bedavaya getirip kazığı atacaklar...
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Toplam 17
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Koray Ey fb liler askerimi seversin askerden kacanimi. Dürüst olan mi sahte rapor alan mi.ihtihar edersin karar verin aa
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Toplam 6
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Aziz 1 Miilyon üye parasını hortumladımmı fenerde işim bitmişdir. Doğrumu samet doğru başkanım
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