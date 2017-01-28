 Bayern zorlandı ama kazandı – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Bayern zorlandı ama kazandı

    Bayern zorlandı ama kazandı

    'da lider üst üste 7. galibiyetini aldı.

    18. hafta mücadelesinde 'e konuk olan Bavyera ekibi Alaba ve Robben'in golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

    Bremen'in tek sayısı ise Max Kruse'den geldi.

    Puanını 45 yapan Bayern zirvedeki yerini korurken, Werder Bremen ise 16 puanla 15. sırada kaldı.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:59
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