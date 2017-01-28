Bayern zorlandı ama kazandı
Bundesliga'da lider Bayern Münih üst üste 7. galibiyetini aldı.
18. hafta mücadelesinde Werder Bremen'e konuk olan Bavyera ekibi Alaba ve Robben'in golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.
Bremen'in tek sayısı ise Max Kruse'den geldi.
Puanını 45 yapan Bayern zirvedeki yerini korurken, Werder Bremen ise 16 puanla 15. sırada kaldı.
Bremen'in tek sayısı ise Max Kruse'den geldi.
Puanını 45 yapan Bayern zirvedeki yerini korurken, Werder Bremen ise 16 puanla 15. sırada kaldı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aziz Yıldırım açıkladı: Mehmet Ekici transfer olacak mı?
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Emo Sen F.B'li Teknik adamı içine sokarsan, olacağı budur,değil para kazanmak he zaman olduğu gibi yine bedavaya getirip kazığı atacaklar...
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
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Koray Ey fb liler askerimi seversin askerden kacanimi. Dürüst olan mi sahte rapor alan mi.ihtihar edersin karar verin aa
- Fenerbahçe'nin borcu arttı
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Aziz 1 Miilyon üye parasını hortumladımmı fenerde işim bitmişdir. Doğrumu samet doğru başkanım
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