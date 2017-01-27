 Vitor Pereira galibiyet ile başladı – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    galibiyet ile başladı

    Vitor Pereira galibiyet ile başladı

    Fenrebahçe'nin eski teknik patronu Portekizli yeni takımı 1860 Münih ile çıktığı ilk maçı kazandı.

    Bundelisga 2'de mücadele eden 1860 Münih'in teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta kendi sahasında Greuther Fürth'ü 2-1 yendi. Karşılaşmanın gollerini Fürth adına 13.dakikada Serdar Dursun atarken 1860 Münih'in gollerini 43.dakikada penaltıdan Ivica Olic ve 86.dakikada Michael Liendl kaydetti.

    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:07
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