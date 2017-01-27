Vitor Pereira galibiyet ile başladı
Fenrebahçe'nin eski teknik patronu Portekizli Vitor Pereira yeni takımı 1860 Münih ile çıktığı ilk maçı kazandı.
Bundelisga 2'de mücadele eden 1860 Münih'in teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta kendi sahasında Greuther Fürth'ü 2-1 yendi. Karşılaşmanın gollerini Fürth adına 13.dakikada Serdar Dursun atarken 1860 Münih'in gollerini 43.dakikada penaltıdan Ivica Olic ve 86.dakikada Michael Liendl kaydetti.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:07
- 7 puan kaybetti
Toplam 1
Yorum
öğretici millet ali ile 5 te 5 yapıyor biz 4 te 1 mete ile 9 da 9 yapıyorlar biz 2 fıratla 12 de 12 yapıyorlar biz 1 onlara 20 penaltı bize sadece 1
- Fırtına'nın büyük hayal kırıklığı: Suk
Toplam 7
Yorum
EROL evet başkan bu adamı niye aldın.sezon sonu bu soru rodelega için sorulacak.ekici gibi bir adamı 300 bin euro için yolla.32 yaşında bir adama yumlu + para ve yıllık 1600 000 euro.ve bu adam trabzonda yedek olacak kalitede değil.izahı yok bunun.tek bir izahı var tabi.YOLSUZLUK.
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Toplam 22
Yorum
neden olm biz stadı yaparken kimse vermedi bize biz ne vercez fiko duy
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