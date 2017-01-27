Vitor Pereira galibiyet ile başladı

Bundelisga 2'de mücadele eden 1860 Münih'in teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta kendi sahasında Greuther Fürth'ü 2-1 yendi. Karşılaşmanın gollerini Fürth adına 13.dakikada Serdar Dursun atarken 1860 Münih'in gollerini 43.dakikada penaltıdan Ivica Olic ve 86.dakikada Michael Liendl kaydetti.