Subotic imzaladı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln, Sırp oyuncu Neven Subotic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Borussia Dortmund'un 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Borussia Dortmund'un 2008'de Mainz 05'ten kadrosuna dahil ettiği Subotic, sarı-siyahlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 232 maçta 15 gol kaydetti.
Sakatlığından dolayı son yıllarda fazla forma şansı bulamayan ve geçen sezon 11 maçta sahaya çıkan Neven Subotic, bu sezon hiçbir maçta görev yapamadı.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:14
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 25
Yorum
transfer başarısı yok Amed maçında karayaevi gördüm..adam şut çekemiyor..ptt liginde oynar mı bilmem.
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 25
Yorum
ekici 2 milyon çoook ekici için önerilen 2 milyon çok para..neden bu kadar büyük para önerildi 3 ay sonra adam zaten serbest..hem para yok diye ağlıyorlar..
- İsmail’e kaptanlık tedbiri
Toplam 3
Yorum
ülke futbolu adam kayırmacılık hemşerilik falan filan..değil mi aziz.
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