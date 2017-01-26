 Subotic imzaladı – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    imzaladı

    Subotic imzaladı

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln, Sırp oyuncu Neven 'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Borussia Dortmund'un Sırp savunmacısı, sezon sonuna kadar Köln forması giyecek

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Borussia Dortmund'un 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Borussia Dortmund'un 2008'de Mainz 05'ten kadrosuna dahil ettiği , sarı-siyahlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 232 maçta 15 gol kaydetti.

    Sakatlığından dolayı son yıllarda fazla forma şansı bulamayan ve geçen sezon 11 maçta sahaya çıkan Neven Subotic, bu sezon hiçbir maçta görev yapamadı.

    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:14
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