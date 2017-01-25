Schalke 04, Caligiuri'yi renklerine bağladı
Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke04, VFL Wolfsburg'tan Daniel Caligiuri'yi renklerine bağladı.
Yapılan açıklamada, İtalyan kökenli orta saha oyuncusu Daniel Caligiuri ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar anlaşma sağlandığı yer aldı. Alman spor basınında yer alan haberlere göre Schalke04, 29 yaşındaki Daniel Caligiuri için VFL Wolfsburg'a 2,5 milyon Euro bonservis ücreti ödeceği kaydedildi.
2013 yılından beri Wolfsburg forması giyen tecrübeli oyuncu Daniel Caligiuri, Bundesliga'da toplam 190 maçta sahaya çıktı ve 23 gole de imzasını attı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:32
- Alex Telles kavgası
Toplam 5
Yorum
Socrat Ali kırcı haklısın dostum. Bu futbolcu Turkiye'deyken kimse yüzüne bakmıyordu. Transfer olunca kuş mu kondurdu şimdi. Ayıp valla
- Fenerbahçe'den bilet tepkisi
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W Kayserispor'un forma rengini bilen 4 (dört) febeliye bedava bilet vereceğim. 4 yıldızın şerefine dört kişiye. Madem pahalı diyorsunuz işte
- Fenerbahçe - Amed Sportif | Canlı Yayın
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W Boşuna masraf ediyorlar kupayı kimin alacağı belli. Müzemizde yer kalmadı ama olsun. Gerekirse AVM'lerde depo kiralarız.
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