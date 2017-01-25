 Schalke 04, Caligiuri'yi renklerine bağladı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Schalke 04, Caligiuri'yi renklerine bağladı

    Schalke 04, Caligiuri'yi renklerine bağladı

    'nın köklü kulüplerinden , 'tan 'yi renklerine bağladı.

    Yapılan açıklamada, İtalyan kökenli orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar anlaşma sağlandığı yer aldı. Alman spor basınında yer alan haberlere göre , 29 yaşındaki Daniel Caligiuri için 'a 2,5 milyon Euro bonservis ücreti ödeceği kaydedildi.

    2013 yılından beri Wolfsburg forması giyen tecrübeli oyuncu Daniel Caligiuri, 'da toplam 190 maçta sahaya çıktı ve 23 gole de imzasını attı.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:32
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