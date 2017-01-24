 Almanya'da 'video hakem'e geçiliyor – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Almanya'da 'video hakem'e geçiliyor

    Almanya'da 'video hakem'e geçiliyor

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem sisteminin kullanılacağı duyuruldu.

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağı açıklandı.

    Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bundesliga'da 2017-2018 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem uygulamasına geçileceği duyuruldu.

    Açıklamada, deneme sürecinin başarıyla sonuçlandığı belirtilerek, sistemin yeni sezon öncesi tüm Bundesliga takımlarının statlarında test edileceği kaydedildi.

    Sistemden sadece tartışmalı penaltı, gol, kırmızı kart pozisyonlarında ve yanlış oyuncuya kart gösterilen anlarda yararlanılacağı bildirildi.

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:09
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