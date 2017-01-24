Almanya'da 'video hakem'e geçiliyor
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem sisteminin kullanılacağı duyuruldu.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağı açıklandı.
Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bundesliga'da 2017-2018 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem uygulamasına geçileceği duyuruldu.
Açıklamada, deneme sürecinin başarıyla sonuçlandığı belirtilerek, sistemin yeni sezon öncesi tüm Bundesliga takımlarının statlarında test edileceği kaydedildi.
Sistemden sadece tartışmalı penaltı, gol, kırmızı kart pozisyonlarında ve yanlış oyuncuya kart gösterilen anlarda yararlanılacağı bildirildi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 13:09
- Skandal penaltı kararı
Toplam 29
Yorum
fairplay34 Gökhan gönül bitmiş.alanyanın golcüsünü durdursaydı haksız penaltıda olmayacaktı..
- Teklif bile gitmemiş!
Toplam 3
Yorum
belli de olmaz. fener 5 milyonu verse 25 yaşında adamları getirir. krasiç kazığnı yerler mi bilmem.
- ''Bu yolun sonu şampiyonluk''
Toplam 11
Yorum
ayarsız fener bu hafta kayseri fenere toslayacak.
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