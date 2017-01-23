 Dortmund, Pulisic'in sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Dortmund, Pulisic'in sözleşmesini uzattı

    Dortmund, Pulisic'in sözleşmesini uzattı

    Bundesliga ekiplerinden , ABD'li hücum oyuncusu 'in sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

    Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Pulisic'in sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

    Pulisic, 2015'te katıldığı Borussia Dortmund'da, 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımlarında forma giydikten sonra Bundesliga'da 31 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:20
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