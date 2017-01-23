Dortmund, Pulisic'in sözleşmesini uzattı
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, ABD'li hücum oyuncusu Christian Pulisic'in sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.
Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Pulisic'in sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Pulisic, 2015'te katıldığı Borussia Dortmund'da, 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımlarında forma giydikten sonra Bundesliga'da 31 maça çıkıp 4 gol kaydetti.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:20
- Şampiyon olacağız
Toplam 37
Yorum
tx2002 ya ya emre belezoğlu fener maçlarında ya kırmızı kart görür yada kendi kalesine gol atar zaten sonra iyi oynamadık ama kazandık
- Küllerinden doğdu
Toplam 1
Yorum
SabriYasinSelçuk Nooldu çok bilmiş gs taraftarları, niye yorum yapmıyosunuz? Yoksa yüzünüz mü kızardı? Ha ben de gsliyim bu arada, gerçek gsliyim, çakma deği
- Bu kez tutmadı
Toplam 1
Yorum
ua bu yazıyı yazan açıkça sneijder i hedef göstermiş belliki kotrkuyor ondan asıl sorun selçuk ona çalışsın taraf tutmuyorsa
Dortmund, Pulisic'in sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.