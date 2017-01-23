B. Dortmund, Isak'ı kadrosuna kattı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, İsveçli golcü Alexander Isak ile anlaştı.
Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, İsveç'in AIK takımında oynayan 17 yaşındaki Isak ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Isak, AIK ekibinde 29 maçta 13 gole imza attı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:46
- G.Antep maçı Akyazı’da
Toplam 3
Yorum
yka iyi de stadın isim hakkı ne oldu 15 ocakta açıklanacaktı hala bir gelişme yok
- Kaos futbolu hakimdi
Toplam 19
Yorum
fiko Abdullah Avcı kaos futbolundan bahsediyor bence kendisine bu kadar basit anlatım yakışmadı.
- 270 dakika 3 şut!
Toplam 1
Yorum
*** TEBRİKLER FB...
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