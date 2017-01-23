 B. Dortmund, Isak'ı kadrosuna kattı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    B. Dortmund, Isak'ı kadrosuna kattı

    B. Dortmund, Isak'ı kadrosuna kattı

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, İsveçli golcü Alexander Isak ile anlaştı.

    Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, İsveç'in AIK takımında oynayan 17 yaşındaki Isak ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Isak, AIK ekibinde 29 maçta 13 gole imza attı.

    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:46
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