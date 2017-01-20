ALMANYA'da futbol'da video dönemi başlıyor. Almanya Kupası'nda pilot denemeleri yapılmaya başlanan video hakemi uygulaması, dünyanın en gözde ve yükselen liglerinden birisi olan Bundesliga'da başlıyor. Alman spor sitesi Spox'un haberine göre 2017-18 sezonuyla birlikte Bundesliga'da video hakemi uygulamasının start alması konusunda yetkililer, resmen fikir birliğine vardı.