Bundesliga'da video hakemi
ALMANYA'da futbol'da video dönemi başlıyor. Almanya Kupası'nda pilot denemeleri yapılmaya başlanan video hakemi uygulaması, dünyanın en gözde ve yükselen liglerinden birisi olan Bundesliga'da başlıyor. Alman spor sitesi Spox'un haberine göre 2017-18 sezonuyla birlikte Bundesliga'da video hakemi uygulamasının start alması konusunda yetkililer, resmen fikir birliğine vardı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Bundesliga'da video hakemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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