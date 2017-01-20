 Bundesliga'da video hakemi – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Bundesliga'da video hakemi

    Bundesliga'da video hakemi
    ALMANYA'da futbol'da video dönemi başlıyor. Almanya Kupası'nda pilot denemeleri yapılmaya başlanan video hakemi uygulaması, dünyanın en gözde ve yükselen liglerinden birisi olan Bundesliga'da başlıyor. Alman spor sitesi Spox'un haberine göre 2017-18 sezonuyla birlikte Bundesliga'da video hakemi uygulamasının start alması konusunda yetkililer, resmen fikir birliğine vardı.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:57
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