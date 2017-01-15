 Mesut Özil Almanya'nın en iyisi! – Fotomaç – 15 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Almanya'nın en iyisi!

    Mesut Özil Almanya'nın en iyisi!

    Almanya'da yılın milli futbolcusu, Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu seçildi.

    Almanya Futbol Federasyonu (DFB) sayfasında Alman Milli Takımı Taraftar Kulübü tarafından düzenlenen yılın milli futbolcusu anketinde , kullanılan 316 bin 850 oyun yüzde 54,5'ini alarak birinci oldu.

    İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Mesut Özil'i yüzde 33,9 ile Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos ve yüzde 4'le Köln'de forma giyen Jonas Hector takip etti.

    2010'dan beri düzenlenen ankette 5. kez yılın futbolcusu seçilen Mesut Özil'in dışında 2010'da Bastian Schweinsteiger ve 2014'de Kroos ilk sırada yer almıştı.

    DFB internet sayfasına açıklamalarda bulunan Mesut Özil, çok sayıda tarafların kendisine oy vermesinden dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, bundan dolayı taraftarlara teşekkürlerini iletti.

    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mesut Özil Almanya'nın en iyisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.