Bayern Münih'ten çifte transfer
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, gelecek sezon için Hoffenheim'dan Niklas Süle ve Sebastian Rudy'yi transfer etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, iki Alman oyuncunun Bayern Münih'e transfer edilmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "İki milli oyuncunun transfer edilmesi, Bayern Münih'in geleceğine yatırımdır." ifadesini kullandı.
Hoffenheim'da 6,5 yıldan beri forma giyen orta saha oyuncusu Rudy, Bundesliga'da çıktığı 192 maçta 9 gol attı.
Savunma oyuncusu Süle ise Hoffenheim'ın altyapısında yetişti ve ligde forma giydiği 90 maçta 6 gol kaydetti.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:41
- Reyiz'den sevgilerle
Toplam 4
Yorum
1 GS taraftarı Sabriyi hep orta sahanın sağında oynatın, gelecek sezon için Cavandayı gönderip üst düzey bir sağ bek alın.
- Hadi Garry
Toplam 22
Yorum
hayrettin selçugu taraftar neden ıslıklamıyor artık anlam veremiyorum 2 senedir neyin sabrı bu 2 senedir sabrediyoruz yeter artık
- G.Saray’dan nokta atışı
Toplam 7
Yorum
1 GS taraftarı Evet Carole çok hata yaptı.
Bayern Münih'ten çifte transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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