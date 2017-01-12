Ömer Toprak'tan ayrılık sinyali
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak, sezon sonunda kırmızı-siyahlı ekipten ayrılacağının sinyalini verdi.
Her yıl olduğu gibi bu sezon da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ve iyi bir ikinci yarı geçirmek istediğini aktaran deneyimli savunma oyuncusu, "Çok uzun süredir buradayım. Burada iyi ve başarılı bir kapanış yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Alman basınında uzun süredir Borussia Dortmund'un, 27 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediği yer alıyor.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:12
- Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi
Toplam 14
Yorum
uzun stoper lazım uzun bir stoper almamız lazım. hava toplarından yediğimiz golün haddi hesabı yok.
- Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi
Toplam 14
Yorum
çöp yeni çöpümüz hayırlı olsun...
- Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi
Toplam 14
Yorum
feyzo yine stoperde balta sağda sabri oynar böyle bir transfer anlayışı yok cavcav geçen getirdiği brezilyalı stoperi çalık satılsın diyeydi ah ah
Ömer Toprak'tan ayrılık sinyali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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