Dortmund'dan Ömer Toprak'a dev teklif!

Bayer Leverkusen'de futbol oynayan ve uzun zamandır Borussia Dortmund'a transfer olacak şeklinde haberleri yapılan Ömer Toprak, ilk kez açıklama yaptı.



Alman Bild Gazetesi'nin yer verdiği habere göre "Ömer Toprak Dortmund için serbest" başlığını kullanarak, milli oyuncumuzun Dortmund transferindeki detaylarına yer verdi.

DORTMUND İLE DÖRT YILLIK MUKAVELE

Ömer Toprak'ın, Leverkusen'den ayrılacağını ve bunu kulübünün de doğruladığını yazan gazete Ömer Toprak'ın Dortmund transferinin artık an meselesi olduğunu iletti. Bild, Dortmund Kulübü'nün 12 milyon Euro bonservis ücreti ile milli oyuncuya 4 yıllık mukavele imzalatacaklarını da aktardı.

Bild, kamp sırasında Atletico Mineiro ile yapılan hazırlık maçının ardından Ömer Toprak'ın Alman Kircker Dergisi'ne, "ben çok uzun zamandır Leverkusen'deyim, konsantrasyonumu hep sadece antrenmanlara yoğunlaştırmıştım, iyi günlerim oldu burada. İyi futbolumuzla çok iyi bir ikinci devre yaşarız. Sezonu iyi şekilde tamamlarız, güzel bir şekilde veda etmek isterim" şeklinde ifadeler verdiğini de ayrıca aktardı.



Bild, Dortmund'un Ömer Toprak'ı geçen yaz kadrosuna katabilmek için çaba harcadığını, ama Rudi Völler'in aşırı bonservis ücreti talep etmesiyle bu transferin gerçekleşmediğini de yazdı.