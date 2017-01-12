Dortmund'dan Ömer Toprak'a dev teklif!
Dortmund'tan Ömer Toprak için Leverkusen'e 12 milyon Euro!
Bayer Leverkusen'de futbol oynayan ve uzun zamandır Borussia Dortmund'a transfer olacak şeklinde haberleri yapılan Ömer Toprak, ilk kez açıklama yaptı.
Alman Bild Gazetesi'nin yer verdiği habere göre "Ömer Toprak Dortmund için serbest" başlığını kullanarak, milli oyuncumuzun Dortmund transferindeki detaylarına yer verdi.
DORTMUND İLE DÖRT YILLIK MUKAVELE
Ömer Toprak'ın, Leverkusen'den ayrılacağını ve bunu kulübünün de doğruladığını yazan gazete Ömer Toprak'ın Dortmund transferinin artık an meselesi olduğunu iletti. Bild, Dortmund Kulübü'nün 12 milyon Euro bonservis ücreti ile milli oyuncuya 4 yıllık mukavele imzalatacaklarını da aktardı.
Bild, kamp sırasında Atletico Mineiro ile yapılan hazırlık maçının ardından Ömer Toprak'ın Alman Kircker Dergisi'ne, "ben çok uzun zamandır Leverkusen'deyim, konsantrasyonumu hep sadece antrenmanlara yoğunlaştırmıştım, iyi günlerim oldu burada. İyi futbolumuzla çok iyi bir ikinci devre yaşarız. Sezonu iyi şekilde tamamlarız, güzel bir şekilde veda etmek isterim" şeklinde ifadeler verdiğini de ayrıca aktardı.
Bild, Dortmund'un Ömer Toprak'ı geçen yaz kadrosuna katabilmek için çaba harcadığını, ama Rudi Völler'in aşırı bonservis ücreti talep etmesiyle bu transferin gerçekleşmediğini de yazdı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:30
- Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi
Toplam 33
Yorum
yok artik yeminle yönetim musleranin sezon sonunda gitmek istemesine sebep. dafansin hepsi kisa. rakip takimlar bizi hava kuvvetleriyle vuracaklar
- Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi
Toplam 33
Yorum
Bedoo ilhan başkan teşekkürler...ahmet çalık türkiyenın en iyi stoperi
- ''Ayrılmayı düşünmüyorum''
Toplam 3
Yorum
MERT Yahu bu Sinan ile Tolga'nın ayakları falan mı kırıldı da ben duymadım? Bu kadar süre nasıl bir sakatlıkları varmış anlamadım gitti.
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