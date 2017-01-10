En iyisi Auba
Dortmund'lu golcü Pierre-Emerick Aubameyang, 2016- 2017'nin ilk yarısının en iyi futbolcusu seçildi. Gabonlu Auba, Bundesliga'daki 238 futbolcunun katıldığı, Kicker Dergisi'nin geleneksel anketinde oyların yüzde 33.6'sını aldı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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