 En iyisi Auba – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    En iyisi Auba

    En iyisi Auba
    'lu golcü Pierre-Emerick Aubameyang, 2016- 2017'nin ilk yarısının en iyi futbolcusu seçildi. Gabonlu Auba, Bundesliga'daki 238 futbolcunun katıldığı, Kicker Dergisi'nin geleneksel anketinde oyların yüzde 33.6'sını aldı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:55
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