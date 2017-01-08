 Devler Nuri’nin peşinde – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Devler Nuri’nin peşinde

    Devler Nuri’nin peşinde
    'da bu sezon fazla şans bulamayan için İtalyanlar devreye girdi. Alman basını, İnter ve Fiorentina'nın milli oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı. Haberde 28 yaşındaki futbolcunun İnter'e gitmeye sıcak baktığı da belirtildi. Nuri bu sezon Dortmund formasıyla 3 resmi maçta oynadı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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