Yunus: Kariyerim açısından iyi bir adım

Yunus Mallı, Wolfsburg ekibinin devre arası kampını sürdürdüğü İspanya'nın La Manga kentinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeşil-beyazlı takıma transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Beni kadrolarına katabilmek için büyük çaba harcadılar. Wolfsburg'a transferimin, gelişimim ve kariyerim açısından iyi bir adım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Transferinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı iki kulübe de teşekkür eden Yunus, "Mainz 05'ten iyi bir şekilde ayrılmak benim için önemliydi, çünkü orada çok güzel bir dönem geçirdim." yorumunu yaptı.

Yeni takımında iyi bir şekilde karşılandığını dile getiren milli futbolcu, takıma en kısa sürede adapte olarak, faydalı olmak istediğini aktardı.

Alman ekibinin Fransız teknik direktörü Valerien Ismael de, Yunus Mallı'nın transferiyle takımın daha da güçlendiğini kaydetti.



EN PAHALI 3. TÜRK

Mainz'den diğer bir Alman ekibi Wolfsburg'a transfer olan milli oyuncu, Arda Turan ile Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olmayı başardı.

Alman ekibi Mainz'da 5.5 yıl forma giyen Yunus Mallı, diğer bir Bundesliga takımı Wolfsburg'a transfer oldu. Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'in forma giydiği Wolfsburg'a 12.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek imza atan 24 yaşındaki milli oyuncu, Türk futbolcular arasında en pahalı isimler listesine girdi. Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euroya transfer olan Arda Turan ile Hamburg'tan Bayer Leverkusen'e 14.5 milyon euroya geçen Hakan Çalhanoğlu'dan sonra en pahalı '3. Türk oyuncu' unvanını alan Yunus, 2021'e kadar sözleşme imzaladı. 10 numara pozisyonunda oynayan milli futbolcu, bu sezon Mainz ile çıktığı 24 resmi karşılaşmada 8'er gol ve asist yaptı. Yunus'u transfer ettikleri için mutlu olduklarını söyleyen Wolfsburg Sportif Direktörü Olaf Rebbe, "Onu ikna etmemiz kulüp menfaatleri için iyi oldu. Bundesliga tecrübesi var ve bize katkı sağlayacağı şüphesiz" diye konuştu.