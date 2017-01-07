 En pahalı 3. Türk – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    En pahalı 3. Türk

    En pahalı 3. Türk

    ’den diğer bir Alman ekibi ’a transfer olan milli oyuncu, Arda Turan ile Hakan Çalhanoğlu’ndan sonra bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olmayı başardı.

    Alman ekibi Mainz'da 5.5 yıl forma giyen Yunus Mallı, diğer bir Bundesliga takımı Wolfsburg'a transfer oldu. Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'in forma giydiği 'a 12.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek imza atan 24 yaşındaki milli oyuncu, Türk futbolcular arasında en pahalı isimler listesine girdi. Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euroya transfer olan Arda Turan ile Hamburg'tan Bayer Leverkusen'e 14.5 milyon euroya geçen Hakan Çalhanoğlu'dan sonra en pahalı '3. Türk oyuncu' unvanını alan Yunus, 2021'e kadar sözleşme imzaladı. 10 numara pozisyonunda oynayan milli futbolcu, bu sezon ile çıktığı 24 resmi karşılaşmada 8'er gol ve asist yaptı. Yunus'u transfer ettikleri için mutlu olduklarını söyleyen Wolfsburg Sportif Direktörü Olaf Rebbe, "Onu ikna etmemiz kulüp menfaatleri için iyi oldu. Bundesliga tecrübesi var ve bize katkı sağlayacağı şüphesiz" diye konuştu.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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