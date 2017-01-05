Yunus Mallı 4.5 yıllık sözleşme imzaladı!
Mainz, resmi internet sitesinden 24 yaşındaki oyuncunun transferini açıklarken, Mallı'nın yeni takımıyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Yunus Mallı, bu sezon Mainz formasıyla 24 maçta görev alırken 8 kez fileleri havalandırmıştı.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:41
- Sürpriz transfer hamlesi!
Toplam 19
Yorum
Q 7 BU ADAM GÖKHAN ZANI'N URUGUAY VERSİYONUYMUŞ AŞI TENDOMLARINDAN AMELIYAT OLMUŞ YEDİ AYDIR FUTBOL OYNAMIYORMUŞ...YÖNETİM BAŞKAN ERSUN HOCAM BU TAKIM ILK YARI SADECE 12 GOL ATMIŞ SIZ SON VURUŞLARI ÇOK IYI EN AZ IKI TANE SANTRAFOR ALINMASI GEREKIRKEN SEN 7 AYDIR OYNAMAMIS SAKATLIGIYLA UNLU DEFANS FUTBOLCUSU ALIYORSUN BIR HAFTA SONRA MACA CIKACAKSIN HAZIRLIK KAMPINDA HALA SANTRAFORUN YOK NAPMAYA CALIŞIYORSUNUZ ALLAH AŞKINA YA 50. YILDA 12 GOL ATMIŞ BU GARIBANLARALA MI ŞAMPIYON OLUCAKSINIZ
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 7
Yorum
CINO neden lazim degil kardesim LENS in yedegimi var bence dogru transfer
- Cimbom yine kayıp!
Toplam 1
Yorum
Aslan BIR YILI ERGIN BEYI KAPRISLERINE KURBAN ETTIK
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