 Yunus Mallı 4.5 yıllık sözleşme imzaladı! – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    4.5 yıllık sözleşme imzaladı!

    Yunus Mallı 4.5 yıllık sözleşme imzaladı!
    Bundesliga ekiplerinden Mainz'de forma giyen , Mario Gomez'in formasını giydiği Wolfsburg'a transfer oldu.

    Mainz, resmi internet sitesinden 24 yaşındaki oyuncunun transferini açıklarken, Mallı'nın yeni takımıyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

    Yunus Mallı, bu sezon Mainz formasıyla 24 maçta görev alırken 8 kez fileleri havalandırmıştı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:41
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