Yunus Mallı yeni sözleşme bekliyor
Bundesliga takımlarından Mainz 05'te forma giyen Yunus Mallı'nın menajeri İlhan Mallı, 2018’te sözleşmesi sona erecek milli futbolcu için kulüpten bir teklif almadıklarını söyledi.
İlhan Mallı, Sportbild dergisine yaptığı açıklamada, Mainz 05'ten kontrat yenileme teklifi gelmesi halinde bunu düşüneceklerini belirterek, "Mainz 05'ten şimdiye kadar sözleşme uzatma teklifi almadık. Bu biraz tuhaf." değerlendirmesinde bulundu.
Dergide yer alan haberde, sezon sonuna kadar Mainz 05'e 10-15 milyon avroluk teklif gelmemesi durumunda, kulübün milli oyuncuya sözleşme uzatma önerisinde bulunacağı kaydedildi.
Bu sezon 24 resmi karşılaşmada 8 gol ve 8 asistle oynayan Yunus Mallı, takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:25
- Yasin Öztekin'e bir şok daha!
Toplam 8
Yorum
taraftar rukenekı hoca olarak takımda tut en çok ghol atanı kadrı dışı bırak allah sizleri kahretsin
- Ekici tamam
Toplam 71
Yorum
Hikmet hiç beğenmediğim bir oyuncu yalnız frikikten gol atmada fena değil, ondada anca kjaer kadar, Ahhh alex ahhhh kimlerin eline düştük bi bak...
- Ekici tamam
Toplam 71
Yorum
ayve Ekici'nin piyasa degeri 6,5 milyon €. Aatif: 3,5 milyon Stoch: 4,5 milyon Eger sadece oyuncu takasi yapilirsa TS bu iste büyük zarardadir.
Yunus Mallı yeni sözleşme bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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