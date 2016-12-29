Mavraj Hamburg’da
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg, Arnavut futbolcu Mergim Mavraj'ı kadrosuna kattı. Köln ekibinde görev yapan 30 yaşındaki defans oyuncusu ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Hamburg ligde 16. sırada.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:41
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