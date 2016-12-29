 Mavraj Hamburg’da – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Mavraj Hamburg’da

    Mavraj Hamburg’da
    Almanya Birinci Futbol Ligi () takımlarından Hamburg, Arnavut futbolcu 'ı kadrosuna kattı. Köln ekibinde görev yapan 30 yaşındaki defans oyuncusu ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Hamburg ligde 16. sırada.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
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