 Mergim Mavraj Hamburg'da – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Mergim Mavraj Hamburg'da

    Mergim Mavraj Hamburg'da

    Hamburg, Arnavut futbolcu Mergim Mavraj'ı renklerine bağladığını duyurdu.

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg, Arnavut futbolcu Mergim Mavraj'ı kadrosuna kattı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Almanya'nın Köln ekibinde görev yapan 30 yaşındaki defans oyuncusu ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Oyuncuya ödenen ücret hakkında ise bilgi verilmedi.

    Bundesliga'da 16. hafta maçları sonunda 3 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 4 beraberliği bulunan Hamburg, 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:56
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