Darmstadt 98'in yeni teknik direktörü Frings oldu
Bundesliga takımlarından Darmstadt 98, teknik direktörlük görevine Torsten Frings'i getirdi.
Darmstadt 98 Kulübünden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Alman teknik adam Frings ile 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Almanya Milli Takımı'nda 78 kez forma giyen ve futbolculuk kariyerini 2013'te noktalayan Frings, önce Werder Bremen'in ikinci takımında, ardından da birinci takımında antrenörlük yapmıştı.
Darmstadt 98 Kulübü, üst üste alınan 6 mağlubiyetin ardından aralık ayının başında teknik direktör Norbert Meier'in görevine son vermişti.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 20:42
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
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