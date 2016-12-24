Ömer Toprak Dortmund’da
Alman ekibi Borussia Dortmund, Emre Mor'dan sonra diğer bir milli oyuncumuz Ömer Toprak'a da imza attırmaya hazırlanıyor.
Bayer Leverkusen forması giyen Ömer ile uzun süredir görüşme halinde olan Dortmund'un bu transferde mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Sözleşmesinde, "12 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan 27 yaşındaki stoper için bu rakamı gözden çıkaran Dortmund'un, yıldız oyuncuya da yıllık 5 milyon euro vereceği belirtildi. Alman Bild Gazetesi de transfer haberine geniş yer ayırırken, başarılı savunma oyuncusunun ikinci yarıda Dortmund forması giyeceğinizi yazdı. Ömer bu sezon Bundesliga'da 11 maçta forma giyerken, 4 sarı kart gördü.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
Ömer Toprak Dortmund’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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