Ömer Toprak, B. Dortmund yolunda
Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen’de forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak transferinde sona yaklaştı.
Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, Borussia Dortmund'un milli futbolcu Ömer Toprak'ın transferi konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Ömer Toprak'ın önümüzdeki sezon Borussia Dortmund forması giyeceğini belirten gazete, 27 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:00
- Bruma’dan kötü haber
Toplam 3
Yorum
abdullah Yönetim uyuma iyi bir paraya hemen SALLA bu kuşta uçacak SU İÇERSİNİZ SONRA....
- Carole’un zammı Chedjou’yu takıldı
Toplam 5
Yorum
abdullah Bu yönetim bu futbolcu 'dan kurtulmalı genç yaşına rağmen arkaya çok adam kaçırıyor.ve tutukluk yapıyor f.b maçın da vede 2.3 maçta aynı hata devam ediyor.3.SINIF Bİ durum olmaz alıcısı varsa SALLAYIN GİTSİN.ISKARTALARDAN KURTULUN.
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 15
Yorum
osman gs ne zaman lobisiz şampiyon oldu
Ömer Toprak, B. Dortmund yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.