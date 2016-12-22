Leipzig Bayern'den kaçamadı!
Bayern Münih Bundesliga'nın 16. haftasında ligin flaş ekibi ve en yakın takipçisi Leipzig'i 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Bavyera ekibi 17. dakikada Thiago, 25. dakikada Xabi Alonso ve 45. dakikada da penaltıdan Lewandowski'nin attığı gollerle maçı net bir skorla kazandı.
Ayrıca karşılaşmanın 30. dakikasında Emil Forsberg kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Leipzig 60 dakika 10 kiş mücadele etti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da Bayern Münih oyundaki üstünlüğünü korudu ve sahadan 3 puanla ayrılarak 39 puana yükseldi. Bu sonuçla Leipzig ile puan farkını 3'e çıkaran Bayern zirvedeki yerini korudu. Leipzig ise 36 puanla 2. sırada kaldı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
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Toplam 4
Yorum
taraftar size unutamayacağınız bir yeni yıl hediyesiyle geliyoruzzz.bekleyin.
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 4
Yorum
işte hakemlerimiz cüneyt deniz alper hüseyin yunus bülent fırat özgür mete tolga halis adı halis ama niyetler hiç halis değil FB BJK GS nin kazanması için ne gerekirse yapılıyor 2li mücadelelerde top fb gs deyse devam top rakipte kalmışsa FB GS lehine faul. Serdar Titayı itiyor bir şey yapmadım diye ellerini kaldırıyor hakem kararını veriyor. Serdar Titaya çelme takıyor bir şey yapmadım diye ellerini kaldırıyor hakem kararını veriyor. hakem Mersinli oyunculara kart gösteriyor. FB li oyunculara kaşlarını çatıyor. Rıza hoca kenarda çıldırıyor. GS maçında 6. dakikada Adem Büyük düşürüldü faul verilseydi avantaj olacaktı. avantaj olmasın diye faul verilmedi. daha sonra Adem Büyük yine düşürüldü top Babelde kaldı Avantaj kuralı uygulanması gerekiyordu. Avantaj olmasın diye faul verildi. oyun geriye döndürüldü. oyuncular ters olsaydı her 2 pozisyonda sarı kart olurdu. bunlara tehlike olacak takımlar budanıyor. bunlardan deniz yüzüne gözüne bulaştırınca azledildi şimdi dili çözüldü.. konuşunca cezayı yedi...
- Van Persie şoku
Toplam 11
Yorum
kemal geleli 2 yıl oldu ,adam ya sakat,ya antrenman eksiği var ya da küs...iki maç var üç maç yok...ama yılda 5 milyon cepte..bu nasıl transfer?...
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