 Futbolcuya silahlı saldırı – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Futbolcuya silahlı saldırı

    Futbolcuya silahlı saldırı
    Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden D. Dresden'de forma giyen Marc Wachs, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Wachs hayati tehlikeyi atlatırken, olay anında yanında olan halası hayatını kaybetti.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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