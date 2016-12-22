Futbolcuya silahlı saldırı
Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden D. Dresden'de forma giyen Marc Wachs, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Wachs hayati tehlikeyi atlatırken, olay anında yanında olan halası hayatını kaybetti.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Vargas’tan sıcak mesaj
Toplam 5
Yorum
SG RİEKERİNK MUSLERA DEFANS DÖRTLÜSÜ SELÇUK-DE JONG SNEİJDER VARGAS PODOLSİ BRUMA
- 9 maçtır gol bile yemedi
Toplam 2
Yorum
mehmetfb bence bunları amatör ligde oynatmak lazım gerçi orasıda çok bunlara
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 4
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Kar İki kanat da izleyiciyi doyuracaktır. artık. İyi transfer beğendim.
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