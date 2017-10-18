 Okullarda Alanyaspor coşkusu – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Okullarda coşkusu

    Okullarda <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a> coşkusu

    Aytemiz Kulübü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Alanyasporum Okulumda' projesi kapsamında futbolcular Emre Akbaba, Isaac Sackey ve Berkan Emir öğrencilerle bir araya geldi.

    Aytemiz Kulübü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Alanyasporum Okulumda' projesi yeni eğitim ve öğretim yılında da devam ediyor. Proje kapsamında sezonun ilk etkinliği Konaklı Mahallesi'ndeki Kemal Atlı İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlendi.

    ?Alanyasporlu futbolcular Emre Akbaba, Isaac Sackey ve Berkan Emir öğrencilerle bir araya geldi. Programa Aytemiz Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, kulüp yönetim kurulu üyeleri, Proje Yardımcısı Yusuf Yılmaz ve Okul Müdürü Hidayet Çalış, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

    Okul Müdürü Hidayet Çalış, Proje Yardımcısı Yusuf Yılmaz ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu proje hakkında birer konuşma yaptı. Başkan Çavuşoğlu daha sonra Okul Müdürü Hidayet Çalış ve Okul Aile Birliği Başkanı Nimet Küçükyılmaz'a birer forma hediye etti. Daha sonra turuncu yeşilli futbolcular öğrencilerin formalarını imzaladı.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:11
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