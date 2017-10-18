Okullarda Alanyaspor coşkusu
Aytemiz Alanyaspor Kulübü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Alanyasporum Okulumda' projesi kapsamında futbolcular Emre Akbaba, Isaac Sackey ve Berkan Emir öğrencilerle bir araya geldi.
?Alanyasporlu futbolcular Emre Akbaba, Isaac Sackey ve Berkan Emir öğrencilerle bir araya geldi. Programa Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, kulüp yönetim kurulu üyeleri, Proje Yardımcısı Yusuf Yılmaz ve Okul Müdürü Hidayet Çalış, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Okul Müdürü Hidayet Çalış, Proje Yardımcısı Yusuf Yılmaz ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu proje hakkında birer konuşma yaptı. Başkan Çavuşoğlu daha sonra Okul Müdürü Hidayet Çalış ve Okul Aile Birliği Başkanı Nimet Küçükyılmaz'a birer forma hediye etti. Daha sonra turuncu yeşilli futbolcular öğrencilerin formalarını imzaladı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:11
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G.Saray'dan derbi öncesi sessizlik kararı
Toplam 12
Yorum
Aslan Fenerin tek derdi germek olacak taraftar ve futbolcular bu tahrige kapilmamali isini yapmali o zaman fenerin sansi yok bjk maci ornek
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 17
Yorum
LANCELO TAKLİTLERİ Digiturk te annelerinin liginde ORJİNALİ ŞAMPİYONLAR LİGİ nde. İzlemeye ve taklit etmeye devam.
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Zaferin şifreleri
Toplam 51
Yorum
fbcan topun kıymetini bilin ileri çıkana kadar gs defansı yerleşsin. sonra bi ara pasta gomis i kaçırın sonrası gelir zaten.
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