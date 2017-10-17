Alanyaspor’dan Başkan Yücel’e teşekkür
Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, teleferik ile kaleye çıkan kişi başı ücretin 1 lirasını Alanyaspor’a hibe sözü veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
ÇAVUŞOĞLU: "DESTEKLERİ İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"
Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Aytemiz Alanyaspor bu şehrin en önemli unsurlarından bir tanesi. Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel de bu bilinçle desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemiyor. Bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler bir yana teleferik açılışında kulübümüze vermiş olduğu hibe desteği gerçekten çok önemli. Kendisine kulübümüze verdiği bu önemli destek için teşekkür ederiz" dedi.
YÜCEL: "ALANYASPORUMUZA DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK"
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Alanyaspor, bu şehrin yükselen marka değeridir. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında şehrimizin tanınırlık oranını yukarıya çekmeye devam ediyor. Bizlerde bu değerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Alanyasporumuza desteklerimiz devam edecek."
VAGNER LOVE: "BAŞKAN YÜCEL'E KUCAK DOLUSU SEVGİLERLE"
Aytemiz Alanyaspor ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret sonrasında Başkan Yücel'e Vagner Love'ın imzasını taşıyan çerçevelenmiş Alanyaspor forması hediye etti. Vagner Love'ın el yazısıyla Portekizce olarak formanın üzerine yazdığı "Adem Murat Yücel'e kucak dolusu sevgilerle" ibaresi ise dikkat çekti.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ziyaretin ardından Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na ve takıma Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Göztepe maçı için de başarılar diledi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:22
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Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 13
Yorum
KaradenizSamsun Yönetimin isabetli karar resmen ilk 3 golde bariz hatası var derhal kovulmalı adam 36 yaşına gelmiş çok agır Alanya mac yaktı derhal kovun
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İlk aday Terim
Toplam 34
Yorum
tsts61 Fatih terim akıllı bir adamdır .Şu takıma gelmez.
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Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 13
Yorum
TS cok yerınde bır karar hemde sacma sapan hatalar yapmaya basladı bıraz kendıne cekı duzen verır belkkı
Alanyaspor’dan Başkan Yücel’e teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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