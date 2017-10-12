'Lucescu doğru yere baksın'

Türkiye'ye geldiği günden bu yana sık sık manşetleri süsleyen, 'tek başına takım' yakıştırmasının tam anlamıyla karşılığını veren Alanyaspor'un dünya yıldızı Vagner Love,'a konuştu.Özellikle son oynanan Gençlerbirliği maçında attığı röveşata golüyle bir kez daha farkını ortaya koyan Vagner Love, Dünya Kupası'na gidemeyen Türkiye'ye dair de konuştu.Eşim kızacak bana bunu anlatınca (gülüyor). 7 sene kadar önce, gençken tabii ki kanımız kaynıyor.Ben de bir gün rahat duramadım ve takım kampına kız arkadaşımla geldim. Sonra gizli gizli odaya çıktık. Ardından hoca bizi yakaladı.Ama kız arkadaşımlagerçekten kötü bir niyetimizyoktu (gülüyor).Ben Türkiye Ligi'ni gelişmekte olan bir lig olarak görüyorum. Her geçen yıl üzerine koyuyor.Bu yüzden özellikle'şu adam beni çok zorluyor'diyemiyorum. Hepsi çok zorlayıcıdefanslar.Aksihalde bir süre sonra lige adapte olmaktazorlanırlar.Direkt olarak bana ulaşmış bir teklif yok. Kulübe gelmiş olabilir.Onlar da bana bu teklifleri iletmek istememiş olabilirler. Buna saygı duyuyorum.Lucescu elbette daha iyi görüyor olmalı ama Türkiye'de sorun sadece bu diyebilir misiniz? Kadrolara baktığımızda çok sayıda Türk oynuyor ve süre de alıyorlar.Altyapıdan baktığımızda bizim ekipte kaç oyuncu var 1 ya da 2.Kulüpler de bu sayede milli takımlara daha fazla oyuncu verebilirler. Yabancı kuralından önce altyapıya önem verilmeli.Bugün Milli Takım'da Emre Belözoğlu sakatlandığında, yerine tüm maçlarda oynayan bir yerli oyuncuyu koymanız lazım.Bunu yapamıyorsanız başarı da zor geliyor.Bizde direkt olarak söyleyebileceğim Emre Akbaba ve Taha Yalçıner var. Bu iki ismehaksızlık edilmemesi lazım.Lucescu'nun da bununfarkında olması gerekir.Ruhuylamücadele eden bir isim.Türk Milli Takımı'nı direkt olarak takip edemiyorum. Ama sonuçlar ve oynanan futbol hakkında bilgim var.Başarısızlık hakkında tek bir neden söyleyemem.Kararlarverirken, onun ne sonuçlar doğuracağınada bakmaları lazım.Gerçekten zor bir soru oldu bu. Süper Lig'de çok kaliteli isimler var.Geçtiğimiz yılkrallıkta yarışmıştık ama o biraz şanssızdı vekazanan ben oldum (gülüyor).Çok sık sakatlıkların yaşandığı Süper Lig'de, 33 yaşında olmana rağmen hiç sakatlanmamayı nasıl başarıyorsun? Şükürler olsun bunu başarabiliyorum. Bunu da takım antrenmanları sonrası bireysel çalışmalarıma bağlıyorum. Brezilya'dan kendi antrenörümü getirdim. Kulübe hiçbir masrafı yok. Maaşını ben ödüyorum. Takım antrenmanları sonrası 1-2 saat de onunla plajda ve sahada çalışıyoruz. Vücudumu çok iyi tanıyorum. Bu şekilde disiplinli olursanız fiziğiniz de size sadık kalıyor. Performansınız da yükseliyor. Ardından da gol kralı olabiliyorsunuz. İnsan önce bedenini tanımalı, disiplinli olmalı ve işine de ihanet etmemeli.CSKA Moskova'da uzun yıllar geçirdikten sonra Çin, ardından Brezilya ve son olarak Fransa'da forma giyen Vagner Love'ın 2016 yazında Alanya'ya transferi büyük yankı bulmuştu. Ancak ilk sezonunda ilk 9 haftayı boş geçmesi sonrası, "Love tatile mi geldi?" yorumları duyulmaya başladı. Tam da bu sırada Alanyasporlu taraftarlar, toplanıp başarılı futbolcu için gol duasına çıktılar. Ne olduysa bundan sonra oldu! Vagner Love golleri ardı ardına sıralamaya başladı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı (23 golle). Bu sezon da ilk 7 hafta 7 kez ağları havalandıran sambacı yine ligin en iddialı isimleri arasında.