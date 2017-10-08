 Love’dan gözdağı – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Love’dan gözdağı

    Love’dan gözdağı
    ALANYASPOR'UN gol silahı Vagner Love, gözünü Başakşehir'e dikti. Güney ekibinin yıldızı, 3'te 3 yapmak istediklerini belirtip, "Trabzon ve G.Birliği galibiyetlerinin daha anlamlı olması için Başakşehir'e de yenmeliyiz. İşimiz kolay olmayacak ama elimden geleni yapacağız" dedi.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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