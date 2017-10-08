Love’dan gözdağı

ALANYASPOR'UN gol silahı Vagner Love, gözünü Başakşehir'e dikti. Güney ekibinin yıldızı, 3'te 3 yapmak istediklerini belirtip, "Trabzon ve G.Birliği galibiyetlerinin daha anlamlı olması için Başakşehir'e de yenmeliyiz. İşimiz kolay olmayacak ama elimden geleni yapacağız" dedi.