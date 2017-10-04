VAGNER LOVE ALANYA'YI UÇURDU
Süper Lig’de fırtına gibi esen Vagner Love, bonservissiz geldiği Alanya’ya gol ve asistleri ile 13.5 milyon TL kazandırdı
HEDEFİ 30 GOL
Vagner Love, sezon öncesi Alanyaspor yönetimine 30 gol atacağının sözünü vermişti. 7 haftada 7 gol atan yıldız futbolcu, hedefine ulaşabileceğinin de sinyallerini verdi.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:10
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FENERBAHÇE'DEN BELGELİ AÇIKLAMA!
Toplam 13
Yorum
KARA KARTAL YEDİGİN HAKLARDA BOĞULACAKSIN FENERBAHÇE
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DEVLER LİGİ'NE İKİ TAKIM!
Toplam 8
Yorum
GS Bu hasetlik nedir, arkdas, adamlar calisiyr, hakediyor, cokda iyi is yaptilar, Gs; Fb yillardan beri hakkiylami smpiyn oldu saniyrsun?
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1 TAŞLA 3 KUŞ!
Toplam 14
Yorum
avrupafatıhı12 bu stadyumumuzun fuul oldugunu ne zman gorecezz bence yonetım gelmeyenlerın bıletlerını ıptaletsın .DAH STADIMIZI GÖRMEYENLER VAR MERSİİ
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