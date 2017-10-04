 VAGNER LOVE ALANYA'YI UÇURDU – Fotomaç – 04 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    VAGNER LOVE ALANYA'YI UÇURDU

    VAGNER LOVE ALANYA'YI UÇURDU

    Süper Lig’de fırtına gibi esen Vagner Love, bonservissiz geldiği Alanya’ya gol ve asistleri ile 13.5 milyon TL kazandırdı

    Süper Lig'de forma giydiği 35 maçta 30 gol atıp 5 asist yapan Vagner Love, bonservissiz geldiği Alanyaspor'da takımının 15 puanına iki sezonda doğrudan etki etti. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Brezilyalı yıldız, yeni sezonda da 7 gol, 2 asiste ulaşırken, attığı ve attırdığı gollerle takımın kasasına 13,5 milyon TL puan primini getirmeyi başardı. Performansıyla gençlere parmak ısırtan Love, iki sezonda 15 farklı takıma gol atmayı başardı (G.Antep, Kayseri, Konya, Karabük, Rize, Beşiktaş, Antalya, G.Birliği, Adana, F.Bahçe, Bursa, K.Paşa, G.Saray, Bursa, Trabzonspor). Dört büyüklere karşı da boş durmayan golcü oyuncu Trabzonspor'a 3, Galatasaray'a 2, Beşiktaş'a 1 gol atarken, Fenerbahçe'ye ise 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

    HEDEFİ 30 GOL
    Vagner Love, sezon öncesi Alanyaspor yönetimine 30 gol atacağının sözünü vermişti. 7 haftada 7 gol atan yıldız futbolcu, hedefine ulaşabileceğinin de sinyallerini verdi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    VAGNER LOVE ALANYA'YI UÇURDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.