LOVE FIRTINASI
Trabzon’da hat-trick’ten sonra G.Birliği ağlarını da 2 kez sarsan Alanya’nın 33 yaşındaki kralı, 7 gole ulaşıp yarışta Gomis, Burak Yılmaz ve Jahovic’i yakaladı
VAN PERSİE'Yİ ÜÇE KATLADI
GEÇEN sezon 28 maçta 23 gol, 3 asistle oynayan, toplam olarak Güney ekibinde 35 karşılaşmada 30 gol, 4 asiste imza atan Brezilyalı yıldız, geçen yıl 24 maçta 9 gol, 3 asist, bu sezon ise oynadığı sadece 2 maçta sıfır çeken Süper Lig'in en pahalı ismi F.Bahçeli Persie'yi üçe katladı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
LOVE FIRTINASI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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