 LOVE FIRTINASI – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    LOVE FIRTINASI

    LOVE FIRTINASI

    Trabzon’da hat-trick’ten sonra G.Birliği ağlarını da 2 kez sarsan Alanya’nın 33 yaşındaki kralı, 7 gole ulaşıp yarışta Gomis, Burak Yılmaz ve Jahovic’i yakaladı

    Alanyaspor'un 'gol kralı' apoletli forveti Vagner Love, Süper Lig'e ağırlığını koymaya başladı. Trabzonspor'a hat-trick yapan 33 yaşındaki golcü, önceki gün de Gençlerbirliği maçında 2 gole imzasını koydu, krallık yarışında G.Saraylı Gomis, Trabzonsporlu Burak ve Göztepeli Jahovic'e yetişti. Özellikle röveşata ile kaydettiği 4. gol, sezonun en yaratıcı golü olmaya aday...

    VAN PERSİE'Yİ ÜÇE KATLADI
    GEÇEN sezon 28 maçta 23 gol, 3 asistle oynayan, toplam olarak Güney ekibinde 35 karşılaşmada 30 gol, 4 asiste imza atan Brezilyalı yıldız, geçen yıl 24 maçta 9 gol, 3 asist, bu sezon ise oynadığı sadece 2 maçta sıfır çeken Süper Lig'in en pahalı ismi F.Bahçeli Persie'yi üçe katladı.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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