 Susic: Çok dikkatli oynayıp kazanacağız – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Susic: Çok dikkatli oynayıp kazanacağız

    Susic: Çok dikkatli oynayıp kazanacağız
    ALANYA teknik direktörü Safet Susic, bugünkü G.Birliği maçı için "Rakibimiz sezona kötü başlamış olabilir ama geçen hafta önemli bir zafer aldı. Oyun anlamında bir şeyler yapmak istiyorlar. Bu da bizi daha dikkatli olmaya itecek. En az hatayla kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. Susic ayrıca takımda Vagner Love gibi bir golcü bulunmasının kendileri için avantaj olduğunu kaydetti.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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