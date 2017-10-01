Susic: Çok dikkatli oynayıp kazanacağız

ALANYA teknik direktörü Safet Susic, bugünkü G.Birliği maçı için "Rakibimiz sezona kötü başlamış olabilir ama geçen hafta önemli bir zafer aldı. Oyun anlamında bir şeyler yapmak istiyorlar. Bu da bizi daha dikkatli olmaya itecek. En az hatayla kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. Susic ayrıca takımda Vagner Love gibi bir golcü bulunmasının kendileri için avantaj olduğunu kaydetti.