ALANYA, GENÇLER'İ FARKLI GEÇTİ!

Maça çok hızlı başlayan ev sahibi, 9. dakikada Mbilla ve 20. dakikada Fernandes'in golleriyle 2-0'ı yakaladı. Devreyi bu skorla önde kapatan Akdeniz ekibi, 2. yarıda da hız kesmedi. 58. dakikada Emre Akbaba'nın nefis pasını golle sonuçlandıran Vagner Love, farkı üçe çıkardı.

Skora rağmen pes etmeyen Gençlerbirliği, 65. dakikada Ahmet İlhan'ın golüyle umutlandı. Bu arada 75. dakikada rakibine dirsek atan Tzavelles, Alanyaspor'u 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalar müthiş bir heyecan sahne olurken, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vagner Love, harika bir golle maçın skorunu belirledi: 4-1.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 10 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 4 puanda kaldı.