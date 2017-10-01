 ALANYA, GENÇLER'İ FARKLI GEÇTİ! – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    ALANYA, GENÇLER'İ FARKLI GEÇTİ!

    ALANYA, GENÇLER'İ FARKLI GEÇTİ!

    'in 7. haftasında , sahasında 'ni 4-1 mağlup etti. Akdeniz ekibi, Vagner Love'ın damga vurduğu maçın son 15 dakikasını bir kişi eksik oynadı.

    Maça çok hızlı başlayan ev sahibi, 9. dakikada Mbilla ve 20. dakikada Fernandes'in golleriyle 2-0'ı yakaladı. Devreyi bu skorla önde kapatan Akdeniz ekibi, 2. yarıda da hız kesmedi. 58. dakikada Emre Akbaba'nın nefis pasını golle sonuçlandıran Vagner Love, farkı üçe çıkardı.

    Skora rağmen pes etmeyen , 65. dakikada Ahmet İlhan'ın golüyle umutlandı. Bu arada 75. dakikada rakibine dirsek atan Tzavelles, Alanyaspor'u 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalar müthiş bir heyecan sahne olurken, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vagner Love, harika bir golle maçın skorunu belirledi: 4-1.

    Bu sonuçla 10 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 4 puanda kaldı.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:34
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