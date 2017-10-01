ALANYA, GENÇLER'İ FARKLI GEÇTİ!
Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Akdeniz ekibi, Vagner Love'ın damga vurduğu maçın son 15 dakikasını bir kişi eksik oynadı.
Maça çok hızlı başlayan ev sahibi, 9. dakikada Mbilla ve 20. dakikada Fernandes'in golleriyle 2-0'ı yakaladı. Devreyi bu skorla önde kapatan Akdeniz ekibi, 2. yarıda da hız kesmedi. 58. dakikada Emre Akbaba'nın nefis pasını golle sonuçlandıran Vagner Love, farkı üçe çıkardı.
Skora rağmen pes etmeyen Gençlerbirliği, 65. dakikada Ahmet İlhan'ın golüyle umutlandı. Bu arada 75. dakikada rakibine dirsek atan Tzavelles, Alanyaspor'u 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalar müthiş bir heyecan sahne olurken, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vagner Love, harika bir golle maçın skorunu belirledi: 4-1.
Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 10 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 4 puanda kaldı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:34
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
haydar fb tüzüğünde değişmeyen tek madde “galatasaray ı yen, şampiyonluk neyimize.! :)))” keşke bjk ve gs yi yenerek şampiyon olunsa... :)))))
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 39
Yorum
BBB Bence Galatasaray!ın15 penaltısı, 5 iptal edilen gölü vardı.hakemide yendiler,. Aksini iddia edenin futbol bilgisinden şüphe ederim.!!!
ALANYA, GENÇLER'İ FARKLI GEÇTİ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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