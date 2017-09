VAGNER LOVE DÜNYA FUTBOLUNU SALLIYOR

Alanyaspor'un yıldızı Vagner Love, Avrupalı golcülere kafa tutuyor. 2016-2017'de Süper Lig gol kralı olan Vagner Love, bu sezona da fırtına gibi başladı. 6 haftada tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Sambacı, 3'ü Trabzonspor maçında olmak üzere kaydettiği 5 golle dikkat çekti.

AVRUPA'NIN EN GOLCÜ 1. LİG FUTBOLCULARI

Avrupa'da 1.Ligler düzeyinde en çok gol atan Brezilyalı futbolcular arasında Vagner Love, ikinci sırada bulunuyor. Vagner Love'yi geçebilen tek Brezilyalı isim Benfica'da forma giyen Jonas oldu. 7 lig maçında 8 gol atan Jonas, aynı zamanda 8 sezonluk Avrupa kariyerinde ilk defa üst üste 5 lig maçında gol atma başarısı gösterdi.Bu ikilinin ardından PSG'de Neymar 5 lig maçında 4 gol, Manchester City'den Gabriel Jesus, yine 5 lig maçında 4 gol atarak, onları izledi.

Öte yandan Vagner Love, dünyada 1.Lig'ler düzeyinde dakika başına gol sayısında da ilk 10'da kendisine yer buldu. Her 80.4 dakikada 1 gol kaydeden Vagner Love, bu alanda 8.sırada yer aldı.Lionel Messi, her 69 dakikada 1 gol atıp; zirveye kurulurken, Atlanta'lı Josef Martinez her 72.1 dakikada, Chelsea'li Alvaro Morata her 72.8 dakikada, Montevideo Wanderers'li Cristian Palacios her 73.8 dakikada, Bayern Münih'li Robert Lewandowski her 76.7 dakikada, Tottenham'lı Harry Kane her 78.6 dakikada ve Sporting Lizbon'lu Bas Dost her 80.3 dakikada 1 gol ortalamasıyla oynadı.