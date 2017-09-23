Susic: ''6-0 olacakken, 4-3 yendik''
Alanyaspor'un hocası Safet Susic, galibiyet için "10 yılda bir olabilecek bir maç, çok fazla karşılaşılacak bir durum değil" dedi.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:58
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
Susic: ''6-0 olacakken, 4-3 yendik'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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