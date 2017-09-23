 Love yine coştu – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Love yine coştu

    Love yine coştu
    'un yıldız golcüsü Vagner Love dün gece yine işbaşındaydı. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan usta forvet, hat-trick yaparak zaferin tek başına mimarı oldu. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu sezon 6. maçında 5 gole ulaşarak yine krallıktaki iddiasını ortaya koydu.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:09
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