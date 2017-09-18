Akbaba iş başında
Alanyaspor'un başarılı ismi Emre Akbaba, Fenerbahçe maçında da skora etki etmeyi başardı. Maçın 42. dakikasında Alanya seri paslarla Fenerbahçe kalesine yüklenirken Love'un ara pasında Emre Akbaba bitirici vuruşu yaptı skoru 1-1'e taşıdı. Bu sezonki 3. golünü kaydeden Emre'nin ayrıca 2 de asisti bulunuyor.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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